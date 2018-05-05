أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية حققت انتصارا جديدا بانسحاب إسرائيل من السباق على عضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 – 2020، بعد أن أيقنت من استحالة نجاح مساعيها في هذا الصدد. وقال المالكي، في بيان أصدره اليوم السبت حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، “نحن من واجه الترشح الإسرائيلي من اليوم الأول عبر عديد الخطوات الدبلوماسية سواء بقرارات صدرت عن القمم العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز وبتشكيل اللجنة الوزارية العربية الخاصة وتحضير مذكرات تفسيرية وزعت على دول العالم كافة جرى تقديم فيها شرح لماذا يجب منع إسرائيل من الحصول على مقعد في مجلس الامن من خلال الدعم المعلن لصالح كل من بلجيكيا وألمانيا ومتابعاتنا اليومية مع الأشقاء والأصدقاء وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية”.

وأعرب وزير خارجية فلسطين عن امتنان بلاده وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تقف معها دائما. وأضاف “ونعبر عن سعادتنا أن إسرائيل كقوة احتلال اكتشفت أخيراً أنها لن تستطيع النجاح أمامنا وأمام عدالة موقفنا فهنا نحن ننجح دولياً وهي تفشل مرة أخرى”، معتبراً أن فشل إسرائيل بالحصول على مقعد مجلس الأمن الدولي قد يدفعها للمحاولة مرة أخرى بدعم أميركي ما يدفع إلى بناء استراتيجية جديدة لمواجهتها.

وتابع المالكي قائلا إن “إسرائيل التي تنتهك الشرعية الدولية وقراراتها وتخرق القانون الدولي وتتمرد على المبادئ الإنسانية لا تستحق أن تجلس في مجلس الأمن خاصة أنها لا تنفذ قرارته ولا تلتزم بها وتلعب دور تخريبي لإعاقة قيامه بمسؤولياته اتجاه الأمن والسلم الدوليين”. وأردف المالكي أن “”إسرائيل” تدعي أنها تؤجل عضويتها للتغطية على فشلها هذه المرة وأن هذا التأجيل لن يضمن لها النجاح في المستقبل حتى لو حملتها أميركا ودول أوربية عديدة وسنعمل على إفشالها مرة أخرى وفي كل محفل حتى تخضع للقانون الدولي، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة وتنهي احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية”.

وكانت بعثة كيان العدو الدائمة لدى الأمم المتحدة أعلنت، في بيان الجمعة، أنها “انسحبت من المنافسة من أجل لحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في انتخابات هذا العام”. ومن المقرر التصويت على خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 حزيران/يونيو، ليأخذوا المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بعد انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعدين في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تنافس عليهما ألمانيا وبلجيكا. سلطات هولندا والسويد تنتهي هذا العام.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية