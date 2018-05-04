قال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن الإعلان الأمريكي عن وجود قوات عسكرية أمريكية تشارك في العدوان على اليمن ليس بالشيء الجديد، مشيراً إلى أن قيادة الثورة متمثلة في السيد عبد الملك الحوثي قد تحدثت عن المشاركة الأمريكية المباشرة في العدوان على اليمن في أكثر من خطاب.

وأوضح الحوثي، خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء اليوم الجمعة، أن الإعلان الأمريكي عن مشاركة الجيش الأمريكي في العدوان تأتي كمحاولة لرفع معنويات حلفائهم في العدوان عقب الانتكاسات التي تلاحقهم في مختلف الجبهات.

وأشار رئيس الثورية العليا إلى أن إعلان وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” مشاركة جنودها على الأرض وفي حماية الحدود السعودية أتى لتطمين قوى تحالف العدوان التي باتت تراجع حساباتها وبعد إبداء السودان رغبته في سحب جنوده المشاركين في الحرب.

وتوعد الحوثي قوى العدوان بالتنكيل والهزيمة على أيدي أبطال اليمن في جميع جبهات القتال.. مؤكداً أن الجيش اليمني، الذي صمد في وجه أعتى عدوان لأربعة أعوام، ومن خلفه الشعب سوف يصمد ويقاتل على شرف وأمن وسيادة اليمن حتى يكتب الله له النصر.

المصدر: المسيرة نت