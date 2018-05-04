شهدت العاصمة اليمينة صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان “القدس أرض المسلمين وقبلته الأولى”، ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات واللافتات المؤكدة أن القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي لقضية الأمة وستبقى قبلة للأحرار والثوار.

كما رفع المشاركون الهتافات الرافضة لنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، والمطالبة بهبة عربية إسلامية لانتزاع الأقصى وطرد الصهاينة من الأراضي المقدسة.

وأكد المشاركون أن “ما يتعرض له اليمن من عدوان سعودي أمريكي بسبب مواقفه الرافضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ومقاومة الاستعمار ولما يحمله الشعب اليمني من اندفاع نحو قضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وشدد المشاركون على أنه “مهما كانت التضحيات ومهما تكالب الأعداء فلن يستطيعوا أن يفصلوا الشعب اليمني عن قضيته الأساسية التي ضحى بعشرات الآلاف من الشهداء من فتحرير القدس واستعادة المقدسات هو مطلب كل مسلم حر وشريف”.

وأوضح المشاركون أن “ما تتعرض له القدس من مؤامرات إسرائيلية أمريكية بمشاركة من أنظمة الخليج تثبت حقيقة العدوان على اليمن”، واضافوا ان “الأولى بما يسمى بالتحالف العربي أن يتجه نحو القدس لتطهيرها وليس لقتل أبناء الشعب اليمني المسلم”.

المصدر: موقع انصار الله