سجلت الأسهم في دبي الخميس أكبر تراجع لها في 27 شهرا على خلفية تذبذب الأسعار في سوق العقارات وكذلك انخفاض مستويات السيولة النقدية.وأنهى سوق دبي المالي تعاملاته بانخفاض بنسبة 1.86 بالمئة عند 2947.99 نقطة. أي أقل من حاجز الثلاثة آلاف نقطة الذي يعتبر محطة رئيسية لقياس التعاملات.

وسجلت بورصة دبي تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة مع نهاية الاسبوع. وقال الباحث في مركز الكويت المالي ام.آر راغو لوكالة فرانس برس ان “أسعار العقارات (في دبي) تراجعت. فأصبح السوق راكدا”.

وشهد سوق العقارات المباعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46 بالمئة في الربع الاول من 2018. بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24 بالمئة. ويعتبر سوق العقارات احد أعمدة اقتصاد الامارة التي لا تعتمد على النفط.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية