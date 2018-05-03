لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الخميس، خلال كسر زحف لهم، وعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية في الجوف والبيضاء.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا هجومًا على مواقع موالي العدوان في العبدية بمديرية ناطع محافظة البيضاء، مؤكدًا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر بكسر زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في بير السلامي بصحراء الأجاشر الجوف.

وأكد وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتدمير الية عسكرية محملة بهم بصاروخ موجه خلال تصدي وحدات الجيش واللجان الشعبية للزحف.

المصدر: المسيرة