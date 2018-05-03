أكد قائمقام الهرمل طلال قطايا، في تصريح خلال متابعة سير العملية الإنتخابية لرؤساء الأقلام والكتبة المكلفين لإنتخابات الأحد المقبل، أن “التحضيرات الإدارية في سرايا الهرمل قد أنجزت”، آملا أن “تتم العملية الإنتخابية بهدوء في ظل الترتيبات التي نفذتها الداخلية”.

وتسير العملية الإنتخابية في أجواء طبيعية وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي وفي حضور مندوبين عن المرشحين واللوائح ومشاركة مندوبين عن “الجمعية اللبنانية لأجل ديموقراطية الإنتخابات”، وبلغت نسبة الاقتراع حوالي 30 في المئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام