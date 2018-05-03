تفقد النائب علي المقداد، المرشح على لائحة الأمل والوفاء، مركز اقتراع الموظفين في ثانوية رستم حيدر الرسمية للبنات في بعلبك، يرافقه المرشح إبراهيم الموسوي، واطلع على سير العملية الانتخابية للمكلفين بمهام رؤساء أقلام وكتبة يوم الأحد المقبل.

وتمنى النائب المقداد “أن يكون اليوم بداية مرحلة إنتخابية تنعم بالهدوء والاستقرار في هذا الاستحقاق الانتخابي الديموقراطي، كما نلاحظها ونعيشها اليوم في بعلبك”.

وأشار إلى “شوائب وأخطاء بسيطة، تتعلق بعدم وجود بعض الأسماء على لوائح الشطب، وصعوبة عثور الموظف على اسمه على اللوائح التي كان من الأسهل تنظيمها حسب تسلسل الأحرف الأبجدية، ما جعل الناخب يستغرق حوالي الربع ساعة ليدلي بصوته أحيانا، إضافة إلى عدم تخصيص صناديق للذكور وأخرى للإناث، لذا يجب تدارك أي شوائب، حتى لا تتكرر في السادس من أيار، خصوصا وأن هذه انتخابات تجري اليوم، وليست بروفة أو تجربة، فاليوم لدينا في هذا المركز 1747 ناخبا، بينما تضم دائرة بعلبك الهرمل مئات آلاف الناخبين”.

وقال “بالإجمال، الجو إيجابي ديموقراطي، والجميع مرتاحون لمجريات العملية الانتخابية التي تجري بهدوء”.

وختم مؤكدا أن “الصوت التفضيلي لكل أعضاء اللائحة، ولكن في انتخابات اليوم الصوت التفضيلي لأخينا وعزيزنا المرشح الدكتور إبراهيم الموسوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام