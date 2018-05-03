أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 03-05-2018

النهار

• أظهرت عودة سوريين الأسبوع الماضي الى قراهم في موطنهم عدم ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لضمان هذه العودة.

• تبيّن أن عدداً كبيراً من الناخبين الشيعة في دول خليجية وفي ولايات أميركية امتنعوا عن التصويت من تلقائهم خوفاً من اتهامهم بالاقتراع لـ”حزب الله”.

• قول سفير سابق في إحدى عواصم القرار إن الغارات التي طاولت حماه وحلب أخيراً هي امتداد لقصف مطار تيفور ومنشآت أخرى لضرب الوجود الإيراني في سوريا بقبة باط روسية.

الأخبار

• علمت «الأخبار» أن وزارة الخارجية تدرس مع «مراكز لبنانية رفيعة» اتخاذ «تدابير جدية» قد تصل الى حدّ إعلان أحد المسؤولين الدوليين المقيمين في لبنان «شخصاً غير مرغوب فيه». وفي المعلومات أن وزير الخارجية جبران باسيل استدعى عدداً من هؤلاء المسؤولين وأبلغهم اعتراض لبنان الرسمي على بيان بروكسل الذي صدر الاسبوع الماضي عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بعد انتهاء أعمال مؤتمر بروكسل 2 «لدعم مستقبل سوريا والمنطقة». وسمع المسؤولون الدوليون تأكيداً على الرفض القاطع لمبادئ «التوطين» و«الاندماج» و«الانخراط في سوق العمل» التي وردت في البيان في ما يتعلق بالنازحين السوريين، وكذلك لاستعمال مصطلحات غير مقبولة لبنانياً، كمفهوم «العودة الطوعية» و«العودة الموقتة» و«خيار البقاء» و«الإقامة الشرعية» وغيرها ممّا يشجع السوريين على البقاء في لبنان.

المستقبل

• إنّ سفير النظام السوري علي عبدالكريم علي يعقد اجتماعات يومية لمواكبة تطورات الاستحقاق الانتخابي في أكثر من دائرة لتأمين أعلى مستوى من التنسيق بين المعنيين في اللوائح المدعومة من النظام ورفع حظوظ مرشحيها الأحد.

الجمهورية

• يجري إعداد ملف لرئيس بلدية إشتهر بنقل البندقية من كتف الى كتف لتقديمه الى النيابة العامة المالية.

• لاحظت أوساط سياسية أن مراجع غير مدنية ركّزت في بياناتها على عدم شراء الضمائر في الإنتخابات النيابية لأنهم شعروا بأن بعض المرشحين يصرف الأموال بطريقة عشوائية للوصول إلى المجلس النيابي.

الديار

• نواب كانوا في لوائح كبرى، واستغني عن خدماتهم، يجندّون عائلياً، لدعم مرشحين يمتون إليهم بصلة بسبب مباشر أو غير مباشر..

• وضع مسؤولون في أجواء أساليب مبتكرة لتخفيض الحواصل الانتخابية عن طريق تأثير مالي سلبي على الناخبين

• يرتفع القلق لدى مرشحين من «قُطب مخفية» ترعب هؤلاء، وتعزّز عدم الثقة داخل الحزب الواحد نفسه.

البناء

• قالت مصادر فلسطينية متابعة لانعقاد المجلس الوطني بصيغته الأخيرة أنه كان مطلوباً بذاته في اتصالات عربية غربية جرى خلالها تمرير رسالة سعودية لقيادة السلطة الفلسطينية بأنّ تظهير عدم وجود صلة متينة بإيران يكفي لعدم تصاعد الموقف سلباً مع واشنطن، فكان الاتفاق على استبعاد قوى المقاومة من المجلس كرسالة تكرّس معادلة الابتعاد عن إيران من جهة، وتؤكد عدم نية الذهاب بعيداً في تطبيع العلاقات مع قوى المقاومة لإبقاء الباب مفتوحاً للمبادرات الأوروبية لإنعاش التفاوض.

• لم تعد الماكينات الانتخابية المعنية ضامنة لفوز مرشح أساسي في إحدى الدوائر الحساسة، وذلك بعد اتفاق حزبين كانا سابقاً حليفين للمرشح المُشار إليه لكنهما افترقا عنه في هذه الدورة وشكلا لائحتهما مع بعض المستقلين، نظراً لضرورات التحالفات التي فرضها القانون الانتخابي الجديد. ورجّحت مصادر مطلعة أن يؤدّي ذلك إلى خسارة المرشح لمصلحة واحد من مرشحي لائحة الحزبين…

المصدر: صحف