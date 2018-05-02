البقاعيون يؤكدون أن الأمن الإجتماعي مسؤولية الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2018 - 21:12
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البقاعيون يؤكدون أن الأمن الإجتماعي مسؤولية الدولة
منذ 26 mins
2 May، 2018
تقارير مصورة
تقرير: حسين عواد
الامن الاجتماعي يبقى مسؤولية الدولة في منطقة البقاع يؤكد البقاعيون.
المصدر:
المنار
البقاع
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