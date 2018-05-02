في إطار العمليات المتكاملة من قبل وحدات الجيش العربي السوري والجهات المختصة لقطع خطوط إمداد التنظيمات الارهابية تم اليوم إحباط محاولة إرهابيين تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع من المنطقة الجنوبية إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

وأفادت سانا بأنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت احدى دوريات الجهات المختصة كمينا على أحد المحاور المحتملة لتحرك الارهابيين عبر البادية انطلاقا من المنطقة الجنوبية تم خلاله ضبط شحنة كبيرة من الذخائر المتنوعة والاسلحة والأدوية إسرائيلية الصنع كانت متجهة إلى المجموعات الارهابية بريف حمص.

وبينت أنه من بين الأسلحة قواذف متنوعة وعدد كبير من القذائف مختلفة العيار ومئات من صناديق الذخيرة للرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وادوية متنوعة إسرائيلية الصنع.

وتنتشر في ريف المنطقة الجنوبية مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي الذي يجاهر بدعمها ويقوم بإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة وينقل مصابيها إلى مشافيه داخل الأراضي المحتلة.

المصدر: سانا