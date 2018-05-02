إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان والديزل أويل والمازوت الاحمر 300 ليرة لبنانية، والبنزين 95 أوكتان 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي :

– بنزين 98 اوكتان 27800 ليرة لبنانية.



– بنزين 95 اوكتان 27100 ليرة لبنانية.



– ديزل اويل للمركبات 19000ليرة لبنانية.



– مازوت احمر 18900 ليرة لبنانية.



– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14600 ليرة لبنانية.



– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.



ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 75,17 دولارا اميركية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام