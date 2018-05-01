قدمت “النيابة العامة” الصهيونية اليوم الثلاثاء، ل”المحكمة المركزية” في القدس لائحة “اتهام” ضد ثلاثة شباب مقدسيين، نسبت لهم “تهم” الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتخطيط لتنفيذ عمليات تفجيرية. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم.

وذكر وكالة “سما” الفلسطينية أن “جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” وقوات الأمن الإسرائيلية، اعتقلت ما زعمت أنه أفراد خلية مؤلفة من 3 شبان من القدس خططوا لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل الكيان الصهيوني، وقد عملوا بإرشاد وتوجيه من ناشطين بحركة حماس بقطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك