بلدةُ البرغلية تستقبلُ بحفاوةٍ مرشحَ الأملِ والوفاءِ في دائرةِ الجَنوبِ الثانية النائب نواف الموسوي، والأهالي يؤكدونَ تمسُكَهُم بالمقاومةِ ومرشَحيها.