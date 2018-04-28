اعتبرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية السبت ان القمة بين الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والكوري الجنوبي مون جاي-ان الجمعة شكلت “لقاء تاريخيا” مهد الطريق لبداية حقبة جديدة. واضافت الوكالة “لقد كان لقاء تاريخيا فتح حقبة جديدة للمصالحة الوطنية والوحدة والسلام والازدهار”.

ونشرت الوكالة الرسمية النص الكامل لإعلان بانمونجوم الذي وقعه كيم ومون في نهاية القمة. وفي هذه الوثيقة أكد الزعيم الكوري الشمالي ورئيس كوريا الجنوبية “الهدف المشترك المتمثل في (جعل) شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية من خلال نزع السلاح النووي بالكامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية