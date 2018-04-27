تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة، أكثر من 6 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، حيث يسود القطاع القلق بشأن مستقبل سيارات الديزل وآفاق التصدير بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأنتج مصنعو السيارات 440 ألفا و426 سيارة في الفترة بين يناير ومارس، بانخفاض 6.3 بالمئة على أساس سنوي.

وفي شهر مارس وحده، تسارعت وتيرة الانخفاض على أساس سنوي إلى 13.3 بالمئة، حيث تسبب الطقس السيء في اضطراب سلاسل الإمداد.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، مايك هويس: “الانخفاض بمعدل في خانة العشرات في تصنيع السيارات، أمر مقلق جدا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويجري تصدير 4 من كل 5 سيارات مصنوعة في بريطانيا، لكن الانخفاض الفصلي قاده انخفاض في الإنتاج المخصص للسوق المحلية، الذي انخفض 14.1 بالمئة، مقابل تراجع بنسبة 4 بالمئة في السيارات المصنوعة للتصدير.

وذكرت مصادر في القطاع أن نيسان وجاغوار لاند روفر تخفضان الوظائف، وعزت السبب في ذلك إلى نقص الطلب المحلي على سيارات الديزل على وجه الخصوص.

وتعزز بيانات الخميس، المؤشرات التي ترجح تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والمقرر إعلانها الجمعة.

المصدر: سكاي نيوز