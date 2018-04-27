أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي فرانتس كلينتسيفيتش، اليوم الجمعة، أن الأميركيين لا يحبون أن يخسروا، والأكثر من ذلك لا يحبون الاعتراف بهزائمهم.

ونقل المكتب الصحفي لكلينتسيفيتش تعليقه حول إنكار البنتاغون لحقيقة اعتراض أنظمة الدفاع السورية، السوفياتية الصنع للصواريخ الأميركية المتطورة بالقول: ” الأميركيون لا يحبون الخسارة، والأكثر من ذلك، لا يحبون الاعتراف علنا بهزائمهم”.

وأضاف: لقد كان من الواضح بأن الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستتبرأ من حطام صواريخ “التوماهوك” التي عرضت خلال مؤتمر صحفي في موسكو.

وأردف كلينتسيفيتش قائلا: ” ربما لم يكن من قبيل الصدفة، عدم حضور أي ممثل عن السفارة الأميركية، للمشاركة في المؤتمر الصحفي في موسكو، حيث تم عرض حطام لصواريخ ” توماهوك”، وأنا لا أستبعد أن هذا الممثل [الأميركي]، حتى لو أنه حضر إلى المؤتمر الصحفي، ومسك بيديه الشظايا ، فانه بعد ذلك سيبتسم ويقول: لا، إنها ليست صواريخنا، تماما كما يقولون الآن، بأسلوب يمتاز بالغباوة الكافية”.

المصدر: سبوتنيك