لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس إثر عمليات هجومية على مواقعهم في محافظة تعز والجوف. وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع منافقي ومرتزقة العدوان في تبة الخزان بحيفان وفي تبيشعة بجبل حبشي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر عن مصرع وجرح عدد من المنافقين في عمليةً نوعية على مواقعهم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذوا الاثنين الماضي عمليتين نوعيتين على مواقع المنافقين غرب موزع وفي جبهة الكدحة بمديرية المعافر ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تدمير آلية لهم بعبوة ناسفة في تبة السيمن بمديرية ذوباب ما أدى إلى مصرع وإصابة طاقمها.

المصدر: المسيرة نت