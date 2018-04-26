أعربت الرئاسة الأفغانية عن استنكارها الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة، قمر الدين شكيب، المسؤول الرفيع في ولاية لوغار المجاورة للعاصمة كابول، الذي قضى اليوم عندما تعرض موكبه لكمين نصبه مسلحي حركة طالبان، وجدد غني مطالبته القوات الأمنية الدفاعية بسحق الإرهابيين.

وقال الرئيس محمد اشرف غني في بيان صحفي بأن: “أعداء أفغانستان وعبر إرتكاب الاغتيال والتخويف والتسلط والعنف لن يستطيعوا مطلقاً تحقيق مآربهم”.

وكانت الإدارة المحلية وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون الولايات الأفغانية، أعلنت في وقت سابق مصرع “شكيب” الذي يشغل منصب نائب حاكم ولاية لوغار، 50 كيلومتر جنوب غرب كابول، بالإضافة إلى احد حراسه، وإصابة 2 آخرين بما في ذلك سليم صالح المتحدث باسم الحاكم.

المصدر: الوكالة الفرنسية