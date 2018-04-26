أكد وزيرا الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والبريطاني خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس، في لندن، استمرار العمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه فقد “أكد وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية البريطاني على أهمية نتائج المباحثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال زيارتها المملكة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في دفع مسيرة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المتميزة بين البدين”.

كما أكد الوزيران خلال لقاء جمعهما في لندن اليوم “استمرار العمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار”.

المصدر: سبوتنيك