صرّح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع يوري شفيتكين الخميس، أن روسيا تملك وسائل تقنية لإعماء الطائرات الأميركية، وهي تقوم بحماية قاعدتي طرطوس وحميميم. وقال شفيتكين لوكالة “سبوتنيك”، “إننا، بالتأكيد، نملك الوسائل التقنية المناسبة للحرب الإلكترونية والتي تمكننا اليوم من إعماء الطائرات الأميركية المطلوبة”.
وأوضح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع، أن “جميع هذه الوسائل تهدف لتأمين الحماية المباشرة للمنشأتين، قاعدتي، طرطوس وحميميم. وبطبيعة الحال، هذا ينطبق أيضاً على السكان المسالمين والأهداف التابعة للقوات المسلحة السورية”.
يذكر أنه سبق وأفادت قناة “فوكس نيوز” التليفزيونية الأميركية، نقلا عن قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية توني توماس، بأن “الخصوم في سوريا يستخدمون التشويش لإسكات المنظومات التقنية الموجودة على متن الطائرات الأميركية”.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية