أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى وصوله إلى أربيل اليوم الخميس، أن كل الخلافات قابلة للحل بين جميع أطراف البلد الواحد، ضمن إطار القانون والدستور.

وأضاف العبادي”نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق”، مشيرا إلى أن مشروع بلاده هو بناء كتلة عابرة للطائفية والقومية لذلك تتواجد قائمة النصر في 18 محافظة، وقال: “وجود قائمة النصر في السليمانية لأننا نؤمن بعراق ديمقراطي متعدد”.

ووصل رئيس الوزراء العراقي اليوم إلى أربيل حيث استقبله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني، وذلك بعد أن زار أمس محافظة السليمانية، مؤكدا من هناك أنه لن يفرق بين العراقيين.

وزار العبادي أمس عددا من المحافظات الشمالية، وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد عملية “فرض القانون” التي أمر بها وتم بموجبها إخضاع محافظة كركوك لسلطة المركز وانسحاب البيشمركة منها.

المصدر: روسيا اليوم