أطلق سراح رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية بشار مصطفى الأربعاء بعد 24 ساعة من خطفه على يد مسلحين مجهولين، بحسب ما أكد مسؤول.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي “لقد أطلق سراح رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة بشار مصطفى اليوم الأربعاء، أبلغتنا وزارة الداخلية بذلك وهو توجه الآن إلى أسرته” من دون أي تفاصيل إضافية.

وأقدم مسلحون مجهولون الثلاثاء على خطف مصطفى في طريق عودته من كربلاء إلى بغداد، وفق ما أكد أمين سر اتحاد الملاكمة عبد الرضا علي.

وقال علي إن “ما يقارب 20 عنصرا مسلحا بعضهم يرتدي أقنعة وزيا عسكريا، اعترضوا سيارة مصطفى من خلال نصب حاجز وهمي قرب جسر المسيب” في محافظة بابل الجنوبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية