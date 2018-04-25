كشف “مصدر كردي” أنّ مفاوضات تجري بين قوات “التحالف الدولي” التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات من جهة وقوات “التحالف الدولي” وتركيا من جهة أخرى لتسليم الرقة لمسلّحي “جيش الإسلام” المقرب من السعودية كخطوة أولى.

وأضاف “المصدر” أنه في الخطوة الثانية سوف تستلم العشائر العربية المناطق الواقعة في شرق الفرات بتمويل سعودي قطري إماراتي وبدعم أمريكي.

وأوضح أنه سوف يشكل “جيشاً” قوامه حوالي 60 % من العشائر العربية، فيما الأكراد سوف يستلمون المناطق الكردية ويشكلون إدارة جديدة.

من جهته، نفى المتحدث باسم “هيئة أركان جيش الإسلام” المدعو “حمزة بيرقدار”، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول “جيش الإسلام” إلى مدينة الرقة، بعد اخراج “قسد” منها.

المصدر: مواقع