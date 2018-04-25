بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر، الأربعاء، بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لتتجاوز الثلاثة بالمئة مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأميركية وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية،0.4 بالمئة إلى 91.093. وارتفع المؤشر في الليلة الماضية إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأميركية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

ومقابل الين، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة. وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعا 0.3 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3947 دولار.

كانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار أمس الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3 بالمئة بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7569 دولار أميركي لينخفض إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وتفاقمت خسائر الدولار النيوزيلندي الذي انخفض إلى 0.7102دولار أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير.

المصدر: سكاي نيوز