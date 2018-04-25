أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن “قلقه البالغ” ازاء استمرار حبس المدون السعودي رائف بدوي، بحسب ما اعلن مكتبه الثلاثاء.

واعتقل رائف بدوي (34 عاما)، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية العام 2012، وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشرة اعوام والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا، ما استدعى ردود فعل دولية منددة.

ومنحت زوجته انصاف حيدر حق اللجوء في كندا حيث تقيم مع ابنائهما الثلاثة الذين يبلغون من العمر الآن 14 و13 و10 أعوام.

واعلن مكتب رئيس الحكومة الكندية في بيان ان ترودو والملك السعودي تحادثا خلال اتصال هاتفي “حول اهمية احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، اضافة الى الاصلاحات الديموقراطية في السعودية”. واضاف البيان ان ترودو “طرح قضايا قنصلية، وأعرب عن قلقه المستمر والبالغ ازاء حبس الناشط الحقوقي رائف بدوي”.

وفي كانون الثاني/يناير، اشارت حيدر الى وجود آمال باستفادة زوجها من عفو ملكي بعد عقد النائب الاوروبي جوزيف فايدنهولزر قبل اشهر سابقة اجتماعات مع منظمات حقوقية في الرياض، الا ان هذا لم يثمر عن شيء.

وتلقى بدوي 50 جلدة من عقوبته التي تعد ألفا، لكنه لم يتعرض للجلد بعدها إثر حملة انتقادات عارمة من دول غربية والامم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية