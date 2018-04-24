ترامب : هناك دول لن تستمر اسبوعا واحد من دون حمايتنا وعليها ان تدفع ثمنا لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2018 - 21:16
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حزب الله يتقدم من القيادة والشعب اليمنيين بأسمى آيات العزاء باستشهاد الرئيس صالح الصماد الذي واجه أعتى عدوان بالمنطقة
حزب الله يدين الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأميركي السعودي بعد أن غدر بأحد أبرز القيادات اليمنية
حزب الله: الشعب اليمني الصامد منتصر لا محالة وهو قادر بالتفافه حول قيادته الشجاعة على تجاوز هذا المصاب
السيد حسن نصرالله يبرق إلى قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي معزياً بشهادة الرئيس صالح الصماد
برقية السيد نصرالله: قدم الرئيس الصماد نموذجاً رائعاً للقائد الشجاع الحاضر دائماً في الساحات العاشق للشهادة
برقية السيد نصرالله: أدرك جيداً حقيقة مشاعركم لأنني عايشت تجارب مشابهة في فقد قادة كانوا سنداً وقوة في كل المراحل
برقية السيد نصرالله: الجريمة تضاف إلى جرائم العدوان السعودي الأميركي ووحشية وظلامية قادته وعلى مدى مظلومية شعبكم
برقية السيد نصرالله: عزمكم الراسخ سيجعلكم تعبرون هذه المحنة مرفوعي الرؤوس شامخي القامات
الخارجية الإيرانية معزية بالرئيس الشهيد الصماد: قريباً سيتذوق الشعب اليمني الصامد طعم جهاده بوجه المعتدين
مجلس النواب اليمني يبارك تعيين مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى ويعلن الوقوف خلفه في المرحلة المقبلة
سانا: 6 شهداء و25 جريحاً جراء سقوط قذيفة صاروخية على سوق شعبي في منطقة نهر عيشة في دمشق مصدرها المسلحون
الجيش السوري ينفذ ضربات دقيقة ضد أهداف لداعش في شمال غرب وجنوب غرب مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق
المرصد المعارض: مقتل 35 مسلحاً من داعش خلال عمليات الجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق
وزير الداخلية: اعتبار إفادات المعاينة لعام 2017 صالحة لاستيفاء رسوم السير وخفض الغرامات بنسبة 90 بالمئة
الرئيس عون وجه رسالة إلى مجلس النواب عبر الرئيس بري طالباً إعادة النظر بنص المادة 49 من قانون الموازنة
المادة 49 من قانون الموازنة تقضي بمنح إقامة إلى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان وفق شروط محددة
الرئيسان عون وبري توافقا على التريث لإعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية بعد تقديم 10 نواب الطعن بقانون الموازنة
الشرطة الماليزية تعثر على دراجة نارية يعتقد أنها استخدمت في اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تدعم بغالبية ضئيلة تعيين ترامب مايك بومبيو وزيراً للخارجية
روسيا والصين تؤكدان دعمهما الثابت للاتفاق النووي مع إيران في سبيل تطبيقه بشكل كامل وفعال
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني:لا يجب أن تدفع أوروبا فدية لترامب للإبقاء على الاتفاق النووي
ترامب خلال استقباله ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران كارثة ونتطلع إلى القيام معاً بشيء ما إزاءه على أن يكون إجراء قوياً
ترامب: لا بد من بذل مزيد من الجهود لمنع إيران من استغلال الفراغ الذي سيحصل في المنطقة
ترامب: أرغب في سحب القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت لكنني أريد تحقيق نتائج قوية في هذا البلد
ترامب: هناك دول لن تستمر أسبوعاً واحداً من دون حمايتنا وعليها أن تدفع ثمناً لذلك
ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران سيء لكننا بحاجة إليه لأنه يسمح لنا بمتابعة النشاطات النووية الإيرانية حتى عام 2025
ماكرون: كانت نقاشاتنا جيدة جداً في ما يتعلق بسوريا وإيران وهدفنا مشترك مع واشنطن في المنطقة
ماكرون: ناقشنا بعمق الملف الإيراني مع الولايات المتحدة وليس لدينا المواقف نفسها
القضاء الفرنسي يوقف 3 مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين في إطار تحقيق حول شبهات بالفساد
توجيه عشر تهم بالقتل المتعمد لسائق الشاحنة الذي نفذ عملية دهس في مدينة تورونتو الكندية
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الإنتخابي لأهالي بعلبك الهرمل الجمعة الساعة 5 عصرا في عين بورضاي ــ بعلبك
الامين العام لحزب الله يتحدث في المهرجان الانتخابي "يوم الوفا .. للغد" دائرة زحلة الأحد المقبل الساعة 5 عصرا
ترامب : هناك دول لن تستمر اسبوعا واحد من دون حمايتنا وعليها ان تدفع ثمنا لذلك
منذ 52 mins
24 April، 2018
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السيد نصر الله: لائحة التضامن الوطني في جبيل كسروان هي لائحة العهد ويجب أن نحافظ على السلام الداخلي
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