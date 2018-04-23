أعلنت لجنة “المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء” في بيان أنها “ستبدأ جولة سريعة على المعنيين، وستتابع بشكل حثيث كافة التطورات في سبيل خدمة القضية المركزية، وهي حريصة كل الحرص على حقوق العمال واستمرارهم في العمل، وذلك لا يكون إلا عبر إدخال الجميع بصفة الأجير الدائم، الذي يحفظ ديمومة العمل بشكل نهائي، أو رفع سقف التعويضات كما طالبنا سابقا من خلال الكتاب الموجه للوزارة، وإقرار ذلك بشكل رسمي، ومن بعدها يستكمل القانون 287”. ووعدت اللجنة كافة العمال بأنها “ستكون صوتهم الذي لن يهدأ قبل إقرار الحل الجذري والنهائي للقضية المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام