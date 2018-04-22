اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب على الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما لعب دور في ما وصفه بناء “سوريا جديدة” .

وقال ماكرون خلال حديثه مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية :” حتى بعد انتهاء الحرب ضد “داعش”، الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاؤنا، وجميع دول المنطقة، وحتى روسيا وتركيا، ستلعب دورا هاما في بناء “سوريا جديدة”، ولكن المستقبل بالطبع سيحدده الشعب السوري.”

وأضاف الرئيس الفرنسي :” إذا غادرنا [سوريا] بشكل حتمي حتى بالمعنى السياسي، فسوف نعطي كل شيء للنظام الإيراني، ولبشار الأسد وهؤلاء الرجال، وسيقومون بإعداد حرب جديدة، وتغذية إرهابيين جدد” حسب تعبيره.

المصدر: سبوتنيك