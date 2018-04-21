أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقوم بزيارة بريطانيا منتصف عام 2018 ، وقد يكون ذلك في شهر يوليو.

ونقلت صحيفة “ديلي تليغراف” عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن إدارة ترامب تقول إن الرئيس يتطلع لزيارة بريطانيا في نهاية الصيف.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن المسؤولين ما زالوا يدرسون تفاصيل الزيارة بعدما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، نقلا عن مصدر بالحكومة البريطانية، أن المواعيد المبدئية تحددت في منتصف يوليو المقبل.

وتحرص بريطانيا على دعم علاقتها مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع استعداد حكومة ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في خطوة ستعيد صياغة مكانة بريطانيا في العالم، إلا أن ترامب لم يأت لزيارة لندن حتى الآن.

وقال كثير من البريطانيين إنه إذا زار الرئيس الأمريكي بريطانيا فإنهم سيحتجون ضده على عدد من القضايا.

وكان من المقرر أن يزور ترامب لندن بداية العام الجاري، إلا أنه ألغى زيارته في يناير وعدل عن حضور تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في لندن، بسبب التوتر الحاصل بين قادة البلدين.

المصدر: وكالات