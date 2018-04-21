صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام شخصين على متن دراجة آلية لون أبيض مجهولة باقي المواصفات بأعمال النشل ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 19/4/2018 ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من الشعبة المذكورة، من توقيف المشتبه بهما في محلة الجديدة – نهر الموت، على متن دراجة آلية من دون تسجيل، بالمواصفات ذاتها، وهما:

– م. م. (مواليد العام 1984، لبناني).

– أ. ب. (مواليد العام 1989، لبناني).

بالتحقيق معهما، اعترفا بنشل المواطنة س. ك. التي حضرت وتعرفت إليهما، وادعت ضدهما بجرم النشل، كما تبين أن الموقوف الثاني مطلوب للقضاء بجرمي سرقة ونشل.

أحيل الموقوفان الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام