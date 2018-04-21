بعد 40 عاماً من الغياب، اجتمع رجل هندي بذويه مجدداً بفضل انتشار تسجيل مصوّر له على «يوتيوب» وهو ينشد أغنية بوليوودية شهيرة.

وقد عانق خمدرام غامبير سينغ أفراد عائلته في مدينة إمبال في لاية مانيبور الشمالية الشرقية النائية التي تركها العام 1978 بعد الانفصال عن زوجته.

وبدأ الأقرباء يبكون من شدة تأثرهم ووضعوا أكاليل الورد حول عنقه وقت وصوله إلى مسقط رأسه الخميس.

وقال سينغ البالغ من العمر 66 عاماً لوكالة فرانس برس: «حاولت كثيراً العودة لكن الخيارات المتاحة لي لم تكن كثيرة».

ولم تسمع عائلته عنه شيئاً بعد أربعة عقود على غيابه قبل أن ينتشر شريط مصوّر على «يوتيوب» لرجل غطّى الشيب رأسه ينشد أغنية بوليوودية في بومباي على بعد 3300 كيلومتر.

وعرّف سينغ عن نفسه في الشريط قائلا إنه من مانيبور. وقام أحد المشاهدين بعرض هذا الشريط على جمعية محلية في إمبال أعلمت عائلة سينغ بوجوده.

وروى هذا الأخير أنه زاول الكثير من الأعمال الصغيرة في بومباي، رافضا توضيح لماذا لم يتصل بعائلته منذ رحيله في السادسة والعشرين من العمر.

وقد أدى صلاة قصيرة قبل دخول منزله المتواضع حيث كان في استقباله الكثير من المحبين.

وقال شقيقه الأصغر كولاشاندرا سينغ: «أعجز عن وصف مدى سعادتي»، مضيفاً: «هو حلم يتحقّق بالنسبة لنا جميعا».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية