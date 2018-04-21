قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني اليوم السبت “إنّ الثورة الاسلامية قامت علي أساس إحترام الشعب وحسم مشاكله”.

وأضاف الشيخ روحاني اليوم السبت خلال كلمة له في إجتماع لكبار مدراء الحكومة اُقيم في طهران، “بأنّ الحكومة يجب أن تقوم ركائزها علي استرضاء الشعب بعد إبتغائها مرضاة الله”.

وصرّح الشيخ روحاني “بأنّ المؤشرات إن بيّنت رضا الشعب وتحسّن سلوك المؤسسات الحكومية في التفاعل معه سيكون بإستطاعتنا القول بأنّ الثورة سارت في نهجها الصحيح”.

علماً بأنّ المجتمعين في هذا الملتقي الحكومي المحلي قاموا بمناقشة قضايا اقتصادية وقضايا ذات صلة بتداول العملة الصعبة وكذلك أزمة المياه برعاية رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وسينتهي الملتقى كلمة يلقيها النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.

المصدر: وكالة ارنا