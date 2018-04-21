استشهد 20 مواطنا يمنيا، اليوم الجمعة، في غارات لطيران العدوان استهدفت سيارة كانت تقل مواطنين في محافظة تعز.

وأفادت مصادر يمنية أن طيران العدوان استهدف بعدة غارات سيارة كانت تقل مواطنين في منطقة العريش بمديرية موزع، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا كانوا على متن السيارة المستهدفة أثناء عودتهم من سوق البرح بعد شراء حوائجهم ظهر اليوم الجمعة.

وكان طيران العدوان ارتكب قبل ساعات جريمة مماثلة بحق المدنيين في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعدة راح ضحيتها 5 شهداء وعدد من المصابين.

جدير بالذكر أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة جرائم العدوان بحق المدنيين اليمنيين على مدى أربعة أعوام من العدوان الغاشم على اليمن.

المصدر: المسيرة