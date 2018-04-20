أفادت وكالة سانا بوجود أنباء عن اتفاق على وقف اطلاق النار في الغوطة الغربية بين الدولة السورية والمجموعات الإرهابية بعد استسلامهم نتيجة خسائرهم الكبيرة في الأفراد والعتاد وتدمير تحصينات لهم خلال استهداف سلاحي الجو والمدفعية لأوكارهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات الإرهابية بكل تفاصيله مبينا أنه بموجب بنود الاتفاق سيتم إخراج معظم المجموعات الإرهابية بعضها إلى إدلب والآخر إلى البادية الشرقية بينما ستتم تسوية أوضاع المجموعات الأخرى. وأضافت إنه تم تخيير إرهابيين من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية والبقاء في يلدا وببيلا وبيت سحم وتسوية أوضاعهم.

ولفتت إلى استمرار العملية العسكرية إلى حين الانتهاء من تفاصيل بنود الاتفاق كاملا وذلك انطلاقا من إدراك الدولة السورية أن بعض المجموعات الإرهابية قد تراوغ وتعرقل بعض البنود.

المصدر: وكالة سانا