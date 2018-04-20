عثرت وحدات من الجيش العربي السوري اثناء تمشيط بلدة الضمير بعد إخراج إرهابيي “جيش الإسلام” إلى جرابلس على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كان إرهابيو التنظيم قد أخفوها في أحد المستودعات في منطقة المحطة بالبلدة شملت صواريخ محلية الصنع وصواريخ “غراد” وأعدادا كبيرة من القذائف الصاروخية والهاون وعشرات العبوات الناسفة وقذائف “آر بي جي” وعددا من صواريخ “تاو” الأمريكية والألغام والصفائح المتفجرة وأجهزة تفجير عن بعد ومنصات اطلاق صواريخ محلية الصنع.

وعثرت وحدات الجيش على أحد مقرات متزعمي “جيش الإسلام” في منطقة المحطة يحتوي على عدد من الغرف في الطوابق العليا بينما يضم الطابق الأرضي ورشات خراطة لتصنيع العبوات الناسفة وبعض القذائف الصاروخية بينما يضم قبو المبنى سجنا مكونا من عدة غرف إضافة إلى بعض الزنازين المنفردة.

وأعلنت بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي أمس خالية من الإرهاب والإرهابيين بعد اخراج الدفعة الاخيرة من إرهابيي “جيش الإسلام“وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس.

المصدر: سانا