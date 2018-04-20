صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لدى الجيش الروسي دليلا على إسقاط نظام الدفاع الجوي السوري لبعض الصواريخ التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتابع لافروف أن لدى هيئة الأركان العامة الروسية صورة واضحة للغاية، مؤكداً تحمل المسؤولية عنها، ومعلناً تقديم الدليل عنها من قبل عسكريين.

وفيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم الكيميائي في دوما، أكد لافروف أن بلاده تسعى لأن تتم زيارة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، آملاً بأن تتفوق المهنية أثناء التحقيق.

وازاء الخطوات الأميركية المعادية لروسيا، أعلن لافروف، أن بلاده سوف ترد “بكرامة”. واعتبر انه لا يمكن لروسيا ان لا ترد على مصادرة ممتلكاتها، وعلى طرد دبلوماسييها، وعدم احترامها، رافضاً الانجراف إلى نوع من الحرب والشجار و”الفظاظة”، وقائلاً: “هذا ليس أسلوب رئيسنا”.

المصدر: سبوتنيك