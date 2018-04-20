اعتدى إرهابيو تنظيمي داعش وجبهة النصرة بالقذائف على حي الميدان وأوتستراد درعا دمشق ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن قذيفة هاون أطلقها إرهابيون يتحصنون في حي الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق سقطت على سطح أحد المنازل قرب مدرسة عبد الرحمن الكواكبي وأسفرت عن أضرار مادية في المنزل.

ولفت مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح مماثل إلى أن قذيفتين أطلقهما الإرهابيون سقطتا في محيط تاون سنتر على أوتستراد دمشق درعا أسفرتا عن أضرار مادية في المكان. وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة ردت على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة ودمرت عددا من نقاط الإرهابيين المحصنة ومنصات الإطلاق وأوقعت في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد.

ويتحصن في مخيم اليرموك وحيي الحجر الأسود والقدم مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وتحاصر عشرات الآلاف من الأهالي وتتخذهم دروعا بشرية وتعتدي على الأحياء السكنية بدمشق وريفها بالقذائف ما يتسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

المصدر: وكالة سانا