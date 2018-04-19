أفادت الدفاع العراقية، أن الضربات التي نفذتها قواتها الجوية، على مواقع لتنظيم داعش اليوم الخميس، جاءت بعد التنسيق مع المركز الأمني المشترك، الذي يضم سوريا وروسيا وإيران والعراق، مؤكدا أن الضربات أدت إلى القضاء على تجمعات داعش في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة تحسين الخفاجي، في تصريح، لوكالة “سبوتنيك”، إن “الضربات جاءت بعد التنسيق مع المركز الأمني المشترك، الذي يضم العراق وسوريا وروسيا وإيران”، مضيفا “أن الضربات الجوية شأن عراقي داخلي ولا علاقة لها بعمليات التحالف”.

وتابع الخفاجي أن “الضربات استهدفت تجمعات لقادة وعناصر داعش في مناطق شرق الفرات داخل سوريا، وستتكرر إذا توافرت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد للأراضي العراقية”.

المصدر: سبوتنيك