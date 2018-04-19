صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك” أنه خلال اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، سوف تناقش مسألة تحديد موعد الجولة القادمة من المفاوضات السورية في جنيف.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موعد الجولة الجديدة يعتمد في نواح عديدة على “نشاط دي مستورا نفسه وعلى استعداد الأطراف السورية”، مضيفا “بما في ذلك النهج المعارضة غير مفهومة، لأنني أعتقد أن في اللجنة السورية للتفاوض هناك أكثر من رأي واحد حول ما يحدث”.

المصدر: وكالة سبوتنيك