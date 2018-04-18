تواصل ورشات الصيانة في شركة كهرباء ريف دمشق تنفيذ خطتها لإيصال التيار الكهربائي إلى بلدات الغوطة الشرقية من خلال تأمين مصادر تغذية احتياطية إلى جانب العمل على تأمين تغذية دائمة.

وبيَّن المشرف على ورشات الكهرباء في مدينة سقبا أنَّ العمل جار وفق مسارين لتأمين التغذية الكهربائية للغوطة، يضمن الأول تأمين التيار الكهربائي بشكل مؤقت من خلال مشروع مؤلف من 88 برج توتر متوسط، يمتد من محطة تحويل جرمانا إلى محطة تحويل سقبا حيث تم تنفيذ أكثر من 65 برجا منها ستحمل دارة مزدوجة بتوتر /20/ ك. ف، متوقعاً أن تتم تغذية بعض بلدات الغوطة بالتيار الكهربائي خلال شهر تقريباً.

وأشار إلى أنَّ المسار الثاني هو تنفيذ خط باستطاعة 66 كيلو فولط أرضي من محطة تحويل باب شرقي بطول أكثر من 6 كيلومترات داعم لمشروع الأبراج، كما تم تخصيص عدد من المحولات لبلدات الغوطة كفر بطنا وسقبا وحمورية وعين ترما وجسرين وحزة إضافة إلى ورشات تقوم بتأهيل التوتر المنخفض.

المصدر: وكالة سانا