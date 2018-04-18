أعلنت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل الثلاثاء أن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس سيحضر في 16 أيار/مايو حفل نقل سفارة بلاده في كيان العدو الاسرائيلي من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه “من المتوقع ان يحضر الرئيس حفل نقل السفارة الى القدس”، وأضافت ان “غواتيمالا تتعاون مع وزارة الخارجية الاسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة”.

وكان موراليس أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك اول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة الاميركية في قرارها نقل سفارتها الى المدينة المحتلة في قرار عدواني على حقوق الشعب الفلسطيني اتخذه الرئيس الاميركي دونالد بعد قراره باعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان العدو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية