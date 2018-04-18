قالت بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري إن التسريبات الإعلامية عن أن ترامب دعا لاستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي أمر غاية في الغرابة.

وقالت شعبان “في حال صحة التسريبات فإنه أمر غريب جدا أن تقوم دولة احتلال غير شرعي بتوجيه دعوات لأطراف أخرى كي تأتي وتحتل البلد أيضا”.

وأكدت شعبان أن هذا الأمر سيكون سابقة في العلاقات الدولية.

وكانت صحيفة “وال ستريت جورنال” الأمريكية كشفت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، واستبدال القوات الأمريكية هناك بتحالف عربي يضمن “الاستقرار شمال شرقي سوريا”.

المصدر: روسيا اليوم