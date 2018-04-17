ذكر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه رصد تكثيف نشاط “داعش” غربي نهر الفرات بما في ذلك مدينة البوكمال، لافتا إلى استعداده لتقديم معلومات استطلاعية حول ذلك للجانب الروسي.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد رايان ديلون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في البنتاغون: “أكدت معلوماتنا الاستطلاعية أن تقارير تدل على أن داعش بدأ بتكثيف وتيرة هجماته على القوات التي تدعم النظام السوري، في الجانب الغربي من نهر الفرات في محيط مدينة البوكمال”.

وأضاف ديلون: “سنبلغ الروس في حال رصدنا عمليات جديدة لداعش في الطرف الغربي للفرات، ونأمل في أن يتخذوا إجراءات مناسبة ردا على المعلومات، التي سنقدمها لهم”.

وأشار العسكري الأمريكي مع ذلك إلى أن قوات التحالف الدولي ضد “داعش” لا تنفذ أي عمليات في الجانب الغربي من الفرات.

يذكر أن الجيش السوري تمكن خلال العام 2017، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، من انتزاع السيطرة على مناطق محافظة دير الزور الواقعة غربي نهر الفرات، بما في ذلك مدينة البوكمال، من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي اتخذ منها معقلا له، فيما سيطرت وحدات “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يشكل محورها المقاتلون الأكراد ويدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات.

المصدر: وكالات