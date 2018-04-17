اعتبرت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم الثلاثاء ان الجزائر لا تحترم اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي ما يؤدي في نهاية المطاف الى تشجيع مصالح الصين.

وقالت مالمستروم امام لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية متحدثة بالفرنسية ان “الجزائر تقوم بالكثير من الامور التي لا تتطابق مع اتفاقاتنا حول التبادل الحر”.

واكدت ان اعمال الجزائر “تشجع الصين” ردا على سؤال من نائب وبدون اعطاء امثلة محددة.

واضافت “يجب ان نتوصل الى حلول والا فيجب التطرق الى بنود تسوية الخلاف الواردة في الاتفاق”.

وتابعت المفوضة الاوروبية “نحن في مرحلة تبادل رسائل ومباحثات مع السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع” مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يجري “حوارا” مع هذا البلد.

واستمع النواب الفرنسيون الثلاثاء على مدى ساعتين لمالمستروم التي تحدثت عن العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وبقية دول العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية