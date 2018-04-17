طقس ربيعي مستقرّ ودافىء يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسميّة كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً
الرياح السطحية: شمالية إلى شماليّة شرقية،سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.
الانقشاع: جيّد
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و ٦٥ %.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٣°م.
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية