طقس ربيعي مستقرّ ودافىء يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسميّة كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً

الرياح السطحية: شمالية إلى شماليّة شرقية،سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و ٦٥ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية