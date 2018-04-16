أشارت لائحة “بيروت الوطن” في بيان، الى “التعديات التي يتعرض لها مكتب اللائحة في محلة كراكاس، من قبل عناصر شغب قذفت أبواب المكتب ونوافذه بالحجارة على مرأى من قوى الامن الداخلي التي حضرت الى المنطقة”.

وإذ اعتبر أن “تيار المستقبل، كعادته، سيصدر بيانا يعلن فيه عدم مسؤوليته عن الاعتداء”، رأى أن “سلسلة التعديات التي تحصل خلال الحملة الانتخابية، من برجا الى عفيف الطيبي وحي العرب في الطريق الجديدة، واليوم في كراكاس، تشير الى قرار واضح لدى تيار المستقبل بترهيب أعضاء اللائحة ومؤيديها وثنيهم عن الاستمرار في هذه المعركة الديموقراطية”، مشددا على أن “هذه التصرفات الصبيانية وغير المسؤولة، ستجعلنا اكثر تمسكا اكثر من اي وقت مضى بالاستمرار في هذه المعركة حتى النهاية”، مهيبا ب”السلطة ووزير الداخلية تحديدا، ان يفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحا للانتخابات في نفس الوقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام