أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بموقف نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الداعم للضربات الغربية التي شاركت فيها فرنسا، واستهدفت مواقع للحكومة السورية يزعم أنها تحوي أسلحة كيميائية.

وقال بيان للرئاسة الفرنسية إن ” الرئيس ماكرون شكر نظيره التركي أردوغان على تصريحاته الداعمة للضربة العسكرية التي قامت بها فرنسا، وبريطانيا، وأميركا في سوريا”.

وتابع البيان أن “ماكرون أكد على إرادته متابعة العمل المشترك مع تركيا لمحاربة الفرار من العقاب للذين يستخدمون السلاح الكيماوي، ومن أجل السماح بإنشاء آلية موضوعية وصلبة في الأمم المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك