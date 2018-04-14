أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرس تفهمه لرد فعل شركائه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تجاه سوريا بعد مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددا على أنه “آن الأوان لوضع آليات لمنع ذلك في المستقبل وإعادة فتح الحوار”. وكتب رايندرس على تويتر السبت “الهجوم الكيميائي على المدنيين في سوريا يمثل عملا وحشيا وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لذلك أدرك أنه كان على شركائنا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الرد على الهجوم الكيميائي الذي حدث الأسبوع الماضي في دوما-سوريا .” وأضاف وزير الخارجية البلجيكي “من الضروري الآن وضع آليات لمنع ذلك في المستقبل وإعادة فتح الحوار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية