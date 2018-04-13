نظمت الرابطة الأدبية في غانا أمسية شعرية جميلة بعنوان “نّيْسان الغربة” بمشاركة الشعراء الأساتذة خليل عاصي، علي طالب، وحسن حجازي وتقديم الأستاذ جهاد سليمان بحضور السفير الفلسطيني وفعاليات لبنانية وعربية ولفيف من أبناء الجالية اللبنانية. كما تخلل الأمسية عزف موسيقي للطالبين من مدرسة “أكرا كومينتي سكول” رنيم مروة وعلي زيدان.

وتعتبر هذه الأمسية الأولى من نوعها في غانا للجاليات العربية والتي تؤسس لسلسلة من النشاطات والندوات والصالونات الأدبية التي تعزز حضور الأدب والثقافة العربية في الساحة الغانية. وفي نهاية الامسية قدم الاستاذ علي طالب مدير مدرسة أكرا كومينتي سكول والسفير الفلسطيني درعا تكريميا للشاعر خليل عاصي الذي حل ضيفا على غانا للمشاركة في الامسية .

المصدر: انترنت