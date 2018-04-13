أعلنت السفارة البريطانية لدى روسيا، في بيان أن بريطانيا تدعو إلى تقديم روسيا للمساءلة لخرقها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية داعية لاجتماع لمجلس الأمن الدولي والمجلس التنفيذي للمنظمة.

وقالت السفارة، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”من الضروري محاسبة روسيا على خرقها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”. المملكة المتحدة تدعو إلى اجتماع (للمجلس التنفيذي) لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي للقيام بذلك.

كما أعلنت السفارة البريطانية لدى موسكو، أن روسيا خلال السنوات العشر الأخيرة كانت تصنع وتخزن كميات ليست بكبيرة من غاز الأعصاب “نوفيتشوك”.

المصدر: سبوتنيك